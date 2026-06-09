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#Roman francophone

Bonne nuit, Chipie-la-galette

Jean Pierre Nédélec

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Avec Bonne nuit, Chipie la galette, Jean Pierre Nedelec signe l'un de ses livres les plus émouvants autour de la disparition de l'être aimée. Mais ici, l'absence, la disparition, le manque ne donnent pas naissance à des épanchements et ne laissent pas libre cours à la tristesse. Nourri de cette grande complicité que l'on devine à travers ces poèmes espiègles, d'une fausse et troublante légèreté, le recueil compose, par bribes, par touches, un portrait singulier de l'amour. La mort y est traitée comme une bagatelle, un épisode anecdotique. Manière de la dépasser, de la tourner en dérision, pour qu'elle ne puisse pas croire à sa victoire. Poésie de l'amour fou, Bonne nuit, Chipie la galette est une ode à la vie, à celle qui continue au-delà de la disparition, à travers les souvenirs plus que la mémoire. Comme s'il fallait rappeler que le chagrin n'empêche pas la joie, histoire d'avoir le dernier mot !

Par Jean Pierre Nédélec
Chez La Part Commune

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Auteur

Jean Pierre Nédélec

Editeur

La Part Commune

Genre

Poésie

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Bonne nuit, Chipie-la-galette

Jean Pierre Nédélec

Paru le 09/06/2026

74 pages

La Part Commune

12,00 €

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