Amour et destruction

Adrian et sa meute n'ont plus une seconde à perdre. Vicky et Ambre ont été enlevées par l'ennemi... et Aaron, son Gamma, est lui aussi en danger. Alors que la guerre gronde et se rapproche inexorablement, un événement imprévu vient bouleverser tous les plans de l'Alpha, remettant en question son avenir et celui de sa meute. Entre alliances fragiles, secrets enfouis et rivalités prêtes à exploser, l'étau se resserre autour d'eux. Plus que jamais, Adrian doit se méfier de tous. Dans l'ombre, deux forces s'affrontent. Les Sons of the Moon... ou les Shadow of the Dark. Qui remportera la bataille... et obtiendra l'immortalité tant convoitée ? Découvrez Sons of the Moon – Tome 2. Dernier tome de la duologie "Sons of the moon".