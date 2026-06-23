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Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Majestic

Stéphanie Lacombe

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Invitée en résidence dans trois quartiers clermontois, Stéphanie choisit le tramway, fil conducteur traversant la ville, et en fait son territoire d'observation. A travers les passagers, elle cherche à capter des présences fugitives, des fragments humains plutôt qu'un réel documentaire. Son approche devient une quête artistique et intérieure, expérimentale et intuitive. La révélation survient au musée Roger-Quilliot, devant les Vierges en Majesté d'Auvergne : ces figures hiératiques reflètent les visages des voyageurs qu'elle a photographiés. De ce parallèle naît "â¯Majesticâ¯" , une oeuvre sur la spiritualité du quotidien et la beauté des regards immobiles. Stéphanie Lacombe relie art roman et modernité, églises et tramways, rappelant que les nouveaux lieux de rassemblement - transports et écrans - remplacent les anciens temples, mais conservent la même quête d'élévation.

Par Stéphanie Lacombe
Chez Les Editions de Juillet

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Auteur

Stéphanie Lacombe

Editeur

Les Editions de Juillet

Genre

Thèmes photo

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Majestic

Stéphanie Lacombe

Paru le 09/07/2026

60 pages

Les Editions de Juillet

17,00 €

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