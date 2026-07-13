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Réussir au bac de français

Geoffrey Miltgen

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Réussir le bac de français, ça s'apprend. Et surtout, ça se voit. Dans cet ouvrage, vous découvrirez des copies réelles d'élèves brillants, qui ont appliqué pas à pas les méthodes présentées dans le premier volume... et qui ont réussi. Comment sont construites leurs introductions ? Pourquoi leurs analyses font-elles la différence ? Qu'est-ce qui leur a permis de gagner des points ? Mais ce livre ne se contente pas de modèles idéaux. Il propose aussi des copies imparfaites commentées et expliquées, des conseils méthodologiques clairs et des corrigés types de sujets de bac afin de s'entraîner efficacement et progresser rapidement. Les copies de l'excellence, c'est le chaînon manquant entre la méthode et la réussite. Un guide indispensable pour comprendre enfin ce que les correcteurs attendent... et apprendre à produire des copies qui font la différence. Geoffrey MILTGEN est Docteur en langue et en littérature françaises, professeur agrégé de Lettres modernes. Il enseigne en classes de Première et Terminale au lycée Saint-Pierre Chanel à Thionville, ainsi qu'à l'Université de Lorraine (sections Lettres modernes et Humanités).

Par Geoffrey Miltgen
Chez Ellipses

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Auteur

Geoffrey Miltgen

Editeur

Ellipses

Genre

Français

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Réussir au bac de français

Geoffrey Miltgen

Paru le 13/07/2026

250 pages

Ellipses

14,90 €

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Scannez le code barre 9782340116689
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