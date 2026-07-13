Au secours de l'Arwen

Suite à une terrible tempête, l'Arwen, navire marchand revenant à vide de son dernier voyage, se retrouve à dériver dans le pack qui entoure la partie nord-est du Wolfyre. Face à la menace des glaces, l'équipage n'a d'autre choix que d'envoyer un appel au secours à la capitale grâce à un oiseau enchanté, dans l'espoir que leurs familles viennent à leur secours. C'est ainsi que Fareì, Inarsyl et Aeled quittent Edrykna à la recherche d'un guide pour monter une expédition dans le nord, à la recherche des naufragés... Le capitaine Styrmir ne rêve que d'un prétexte pour quitter la cité de Shakel Town avant la Nuit et rencontrer le meilleur traqueur du nord, Yrjö Creanson. Aussi, lorsque son prince lui donne l'ordre d'escorter et de protéger des étrangers partis au secours de naufragés, il comprend que c'est l'occasion rêvée pour une nouvelle aventure dans le froid mortel du nord.