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Au secours de l'Arwen

Ariane L. Aodael, Aodael ariane L.

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Suite à une terrible tempête, l'Arwen, navire marchand revenant à vide de son dernier voyage, se retrouve à dériver dans le pack qui entoure la partie nord-est du Wolfyre. Face à la menace des glaces, l'équipage n'a d'autre choix que d'envoyer un appel au secours à la capitale grâce à un oiseau enchanté, dans l'espoir que leurs familles viennent à leur secours. C'est ainsi que Fareì, Inarsyl et Aeled quittent Edrykna à la recherche d'un guide pour monter une expédition dans le nord, à la recherche des naufragés... Le capitaine Styrmir ne rêve que d'un prétexte pour quitter la cité de Shakel Town avant la Nuit et rencontrer le meilleur traqueur du nord, Yrjö Creanson. Aussi, lorsque son prince lui donne l'ordre d'escorter et de protéger des étrangers partis au secours de naufragés, il comprend que c'est l'occasion rêvée pour une nouvelle aventure dans le froid mortel du nord.

Par Ariane L. Aodael, Aodael ariane L.
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Ariane L. Aodael, Aodael ariane L.

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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Au secours de l'Arwen

Ariane L. Aodael, Aodael ariane L.

Paru le 13/07/2026

400 pages

MXM Bookmark

23,00 €

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