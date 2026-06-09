Précis de culture juridique

Le grand oral est l'épreuve centrale de l'examen d'entrée dans un CRFPA. Il porte sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux et doit permettre d'apprécier les connaissances du candidat, sa culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. Cet ouvrage lui permettra de réviser efficacement et de renforcer ses connaissances : - culture juridique générale : le système juridique (droit français, droits étrangers, histoire du droit, auteurs, doctrine, philosophie du droit, sociologie, littérature...), les personnes, les droits et libertés (droits subjectifs, libertés, sanction des droits, magistrats, avocats) - culture juridique en matière de droits et libertés fondamentales : nationalité, bioéthique, droits politiques, égalité, sûreté, d'aller et venir, procès équitable, d'opinion, d'expression, religieuse, familiale, d'association, vie privée, du travail, numérique... Points forts - Ouvrage de culture juridique générale spécialement conçu pour les candidats au CRFPA - Des auteurs prestigieux et tous spécialistes de leur discipline