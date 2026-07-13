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#Essais

Relations internationales

Jean-Claude Zarka

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Cet ouvrage, conçu comme un manuel, s'adresse en priorité aux étudiants (IEP, Droit, AES, Histoire) et à tous ceux qui préparent les concours administratifs. Mais il est également destiné à tous les citoyens qui souhaitent mieux comprendre les questions internationales. - Quelles sont les grandes conceptions des relations internationales ? - Quelles sont les caractéristiques du monde de l'après-guerre froide ? - Quelles sont les grandes conférences des Nations unies consacrées au développement ? - Quel est le rôle des institutions internationales en matière de protection de l'environnement ? - Quelles sont les étapes de la lutte internationale contre la prolifération des armes de destruction massive ? Toutes ces questions, et bien d'autres, sont étudiées par l'auteur dans cet ouvrage qui présente de manière synthétique les différents thèmes abordés par l'étude des relations internationales (évolution des relations internationales depuis 1945, principes politico-juridiques les régissant, acteurs, grands enjeux internationaux). Biographie : Jean-Claude Zarka est maître de conférences à l'Université Toulouse Capitole et spécialiste des questions européennes et internationales.

Par Jean-Claude Zarka
Chez Ellipses

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Auteur

Jean-Claude Zarka

Editeur

Ellipses

Genre

Géopolitique

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Relations internationales

Jean-Claude Zarka

Paru le 13/07/2026

290 pages

Ellipses

16,00 €

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Scannez le code barre 9782340116627
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