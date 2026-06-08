Le diable de bessans

Voici l'histoire (presque) totalement vraie d'un brave maçon nommé Joseph qui fit alliance avec le Diable pour construire un pont qui devait l'emmener de Bessans (en Haute-Maurienne) à Venise... Comme dans tous les titres de cette collection, pour ceux qui souhaitent aller un plus loin dans leur lecture, deux pages "à noter" permettent de remettre dans son contexte historique cette partie de la culture savoyarde. Sont expliquées ainsi les origines du Pont du Diable et des sculptures en bois des diables de Bessans). Cet album, garanti 100% sans I. A. a entièrement été illustré en crayons pastels secs.