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#Album jeunesse

Le diable de bessans

David Gautier

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Voici l'histoire (presque) totalement vraie d'un brave maçon nommé Joseph qui fit alliance avec le Diable pour construire un pont qui devait l'emmener de Bessans (en Haute-Maurienne) à Venise... Comme dans tous les titres de cette collection, pour ceux qui souhaitent aller un plus loin dans leur lecture, deux pages "à noter" permettent de remettre dans son contexte historique cette partie de la culture savoyarde. Sont expliquées ainsi les origines du Pont du Diable et des sculptures en bois des diables de Bessans). Cet album, garanti 100% sans I. A. a entièrement été illustré en crayons pastels secs.

Par David Gautier
Chez Editions Boule de neige

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Auteur

David Gautier

Editeur

Editions Boule de neige

Genre

Contes des 4 coins du monde

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Le diable de bessans

David Gautier

Paru le 08/06/2026

64 pages

Editions Boule de neige

10,50 €

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Scannez le code barre 9782494836129
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