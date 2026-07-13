Informatique tronc commun MP/MP*, PC/PC*, PSI/PSI*, PT/PT*

Cet ouvrage a pour objectifs de permettre aux étudiants en CPGE scientifique 2e année de réviser leur cours d'Informatique Tronc commun et de l'assimiler par la mise en application des notions. Dans chaque chapitre, le lecteur trouvera notamment : - le cours pour accéder à une connaissance synthétique des notions et par de nombreux exemples de vous initier aux techniques usuelles qu'il faut savoir mettre en place ; - le vrai/faux pour tester sa compréhension du cours et éviter de tomber dans les erreurs classiques ; - les exercices, souvent tirés de sujets d'annales, pour s'entraîner aux concours ; - les corrigés, toujours rédigés avec soin, pour progresser dans la résolution d'exercices. Avec un seul livre par année et par matière, la collection PREPAS SCIENCES vous guidera, jour après jour, dans votre cheminement vers la réussite aux concours.