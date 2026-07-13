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Sciences industrielles de l'ingénieur MP/MP*, PSI/PSI*

Patrick Beynet

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Les ouvrages ont été conçus et rédigés par des professeurs enseignant en CPGE dans différents lycées. Leur contenu a été discuté et pensé avec soin pour permettre la meilleure adéquation avec les attentes et les besoins des étudiants. Pour réussir en prépas, il faut assimiler le cours, en connaître les points fondamentaux et savoir le mettre en application dans des exercices ou des problèmes souvent ardus. Cette collection est conçue pour répondre à toutes ces difficultés. Les points clés : - Le résumé de cours pour accéder à une connaissance synthétique des notions. - Les méthodes de toutes les techniques usuelles qu'il faut savoir mettre en place. - Le vrai/faux pour tester sa bonne compréhension du cours. - Les exercices avec indications, souvent tirés d'annales des concours et toujours corrigés. - Une introduction méthodologique avec tous les conseils clé en main pour réussir son année.

Par Patrick Beynet
Chez Ellipses

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Auteur

Patrick Beynet

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques pour ingénieurs

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Sciences industrielles de l'ingénieur MP/MP*, PSI/PSI*

Patrick Beynet

Paru le 13/07/2026

528 pages

Ellipses

38,00 €

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