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Le Berceau

Milica Scepanovic

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Inspirés par des événements réels, des récits familiaux ou la tradition populaire, Milica Š?epanovi? nous donne des fragments de vie, pépites qui évoquent la souffrance d'enfants non désirés, non reconnus, abandonnés, et rendent hommage à la Femme qui, selon le prix Nobel de littérature Ivo Andri?, " se tient comme une porte à la sortie et à l'entrée de ce monde ". Portes infranchissables que sont les hautes montagnes monténégrines gifflées par les vents glacés et la neige, telles les règles du patriarcat. Règles contre lesquelles, dans les sacrifices et les larmes, la Femme lutte en silence, jour après jour, pour conjurer sa malédiction, racheter son destin et sa liberté par un travail dur et acharné, l'hospitalité de sa maison et de son ventre.

Par Milica Scepanovic
Chez Plan B éditions

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Auteur

Milica Scepanovic

Editeur

Plan B éditions

Genre

Littérature française

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Le Berceau

Milica Scepanovic trad. Zivko Vlahovic

Paru le 08/06/2026

100 pages

Plan B éditions

12,00 €

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