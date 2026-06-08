Lombri, l'Ami du Jardinier

Savez-vous que sous la pelouse verte de votre jardin A se cache un ingénieur extraordinaire ? Rencontrez Lombri, un petit ver de terre dont la mission quotidienne est vitale pour notre planète. A travers cet album captivant, les enfants plongeront dans Le royaume secret du sol pour découvrir : Une anatomie fascinante. Le poumon de la terre. La magie du recyclage. Inclus pour apprendre en s'amusant : Un jeu de vrai ou faux , un atelier corporel , un cherche et trouve , un coloriage et un diplôme de protecteur de la nature !