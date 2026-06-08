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#Album jeunesse

Lombri, l'Ami du Jardinier

Sandrine Belair

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Savez-vous que sous la pelouse verte de votre jardin A se cache un ingénieur extraordinaire ? Rencontrez Lombri, un petit ver de terre dont la mission quotidienne est vitale pour notre planète. A travers cet album captivant, les enfants plongeront dans Le royaume secret du sol pour découvrir : Une anatomie fascinante. Le poumon de la terre. La magie du recyclage. Inclus pour apprendre en s'amusant : Un jeu de vrai ou faux , un atelier corporel , un cherche et trouve , un coloriage et un diplôme de protecteur de la nature !

Par Sandrine Belair
Chez Chérubins éditions

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Auteur

Sandrine Belair

Editeur

Chérubins éditions

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Lombri, l'Ami du Jardinier

Sandrine Belair

Paru le 08/06/2026

36 pages

Chérubins éditions

13,00 €

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Scannez le code barre 9782487628335
9782487628335
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