Panaché aime la gemme

Bienvenue dans la forêt des Landes, petit père ! Ici, depuis plus d'un siècle, on pratique la sylviculture. C'est à la fin du XIXe siècle que Napoléon ? III initie la plantation des pins maritimes dans le but d'assainir les marécages et de rendre l'endroit salubre. Toutefois, une forêt, ce ne sont pas que des arbres, c'est aussi tout un microcosme qui s'y développe, et des humains qui exploitent ce territoire tout au long de l'année, avec à la clef, bien des métiers qui en découlent, comme le résinage des pins... Suis moi, et ensemble allons découvrir les secrets de la gemme !