Histoires à dévorer - CM - Le Petit Voleur d'ombres : Le mystère de la bibliothèque x5 - PCF

Un récit fantastique illustré, abordant le merveilleux et l'étrange, adapté aux élèves de CM. C'est la fin des vacances. Cléa et le Petit Voleur d'ombres ont le coeur lourd à l'idée de se quitter. Mais la veille du grand départ, les ombres surgissent pour leur confier une nouvelle mission. Dans la ville où vit le Petit Voleur, les livres sont en danger : la bibliothécaire a perdu son ombre, il faut à tout prix la retrouver... Les thèmes abordés : Se confronter au merveilleux, à l'étrange Découvrir des héroïnes, des héros Le genre et type de texte : récit fantastique, roman. L'ouvrage Le Petit Voleur d'ombres est proposé en pack de 5 exemplaires, à tarif préférentiel, pour équiper la classe. + à l'intérieur du livre : 1 QR Code Bookinou pour accéder à la lecture intégrale du livre. Il permet de travailler l'écoute et la compréhension générale. Accessible également sur smartphone et tablette La collection Histoires à dévorer CM propose : 4 oeuvres intégrales de genres variés : récit de vie, enquête policière, récit historique, récit fantastique ... Pour chaque oeuvre, un dossier pédagogique clé en main : des fiches d'exploitation pour l'enseignant et des fiches d'activités à photocopier pour travailler la compréhension. Un dispositif simple, facile à mettre en place, conçu pour s'adapter à l'hétérogénéité de la classe.