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#Roman francophone

Cher Thomas

Manon Seguin

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Cher Thomas, Dis-moi... est-ce qu'un jour, tu reviendras ? Au village, les voix murmurent. Elles disent que tu ne reviendras peut-être pas. Elles disent même que tu es mort. Mort avec les autres. Mais moi, je refuse d'y croire. Parce que je sais que ce n'est pas vrai. Parce que je sais que tu n'es pas mort. Pas toi. Pas comme ça. Alors je t'écris. Encore. Toujours. Dans l'attente de ce jour où tu franchiras à nouveau la porte. Dis-moi, Thomas... est-ce qu'un jour tu rentreras ? Et ce jour-là... est-ce que tu me reviendras ?

Par Manon Seguin
Chez Spark Publishing

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Auteur

Manon Seguin

Editeur

Spark Publishing

Genre

XXe siècle

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Cher Thomas

Manon Seguin

Paru le 11/07/2026

249 pages

Spark Publishing

8,90 €

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