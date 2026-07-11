Cher Thomas, Dis-moi... est-ce qu'un jour, tu reviendras ? Au village, les voix murmurent. Elles disent que tu ne reviendras peut-être pas. Elles disent même que tu es mort. Mort avec les autres. Mais moi, je refuse d'y croire. Parce que je sais que ce n'est pas vrai. Parce que je sais que tu n'es pas mort. Pas toi. Pas comme ça. Alors je t'écris. Encore. Toujours. Dans l'attente de ce jour où tu franchiras à nouveau la porte. Dis-moi, Thomas... est-ce qu'un jour tu rentreras ? Et ce jour-là... est-ce que tu me reviendras ?