Un guide concret sur la construction de notre résilience. Le kintsukuroi est un art japonais ancestral qui consiste à réparer un objet cassé en appliquant de la poudre d'orsur ses fêlures. Pour Tomás Navarro, psychologue, il existe une analogie entre nos expériences humaines et cet art bienfaiteur : nous pouvons transcender nos blessures émotionnelles en prenant en compte notre passé et notre histoire. Embellis, transformés par l'expérience de l'adversité sans la camoufler, nous acquérons une force nouvelle. Ce livre est un guide pour transformer les difficultés en opportunités et reconstruire nos vies à la manière des maîtres kintsukuroi ainsi qu'une puissante réflexion sur la résilience et l'amour de soi. Tomás Navarro, psychologue espagnol, anime des ateliers de kintsukuroi appliqué aux blessures émotionnelles. Il intervient comme coach en entreprise et en milieu sportif. Il donne également des cours et des conférences sur l'intelligence émotionnelle. Kintsukuroi est son deuxième livre, traduit dans quinze pays.