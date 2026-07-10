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#Comics

Doomsday Clock

Geoff Johns, Gary Frank

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Il y a trente ans, sur une Terre où le cours de l'Histoire a évolué de manière bien différente, un justicier milliardaire nommé Ozymandias a tenté de sauver l'humanité d'une guerre nucléaire imminente en concevant une machination effroyable... et il a réussi. Mais, ses plans ayant été révélés, ce dernier dut prendre la fuite et tente à présent de retrouver le seul être capable de restaurer un équilibre sur sa planète : le Dr Manhattan, surhomme omnipotent. Un seul problème s'offre à lui : le Dr Manhattan a quitté sa dimension pour visiter celle de la Ligue de Justice et interférer avec le cours des événements, manipulant à leur insu les héros de cet univers. Mais pour Ozymandias, ce défi n'est qu'un obstacle de plus dans sa quête d'une paix éternelle pour son monde et ses habitants : résolu, il décide de franchir la barrière entre les dimensions, quitte à y affronter ces métahumains.

Par Geoff Johns, Gary Frank
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Geoff Johns, Gary Frank

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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Doomsday Clock

Geoff Johns, Gary Frank

Paru le 10/07/2026

432 pages

Urban Comics Editions

13,90 €

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Scannez le code barre 9791026856245
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