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Histoires à dévorer - CM - Harceler n'est pas jouer - Album x5 - PCF

Delphine Pessin, Marie Bretin

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Un roman sur le harcèlement scolaire pour les enfants dès 9 ans. Tout est dit dans le titre, mais l'autrice saura montrer que la nuance est parfois si subtile qu'on franchit la frontière sans même vouloir faire de mal... Léonie est invitée, comme tous les autres élèves de CM1, à l'anniversaire d'Estelle, nouvellement arrivée dans la classe et qui a déjà beaucoup de succès. Le lendemain, Estelle envoie une photo de la fête pour remercier la classe d'y être venue. Très vite, on remarque que Léonie n'est pas très à son avantage sur cette photo... Ce qui commence comme une taquinerie innocente va très vite tourner au cauchemar. Estelle avec d'autres élèves vont se moquer quotidiennement de Léonie, se débrouiller pour lui gâcher son déjeuner ou encore la pincer au point de lui faire des bleus. Léonie tente par son attitude discrète de désamorcer la situation, mais cela ne fait qu'empirer. Ses amis, Louise, Emma et Oscar, décident qu'il faut agir. Mais il faudra l'intervention d'une infirmière et de son invitée, une jeune femme victime elle-même de harcèlement scolaire, pour que Estelle et les autres comprennent la gravité de leurs gestes. Les thèmes abordés : Le harcèlement scolaire Se découvrir et s'affirmer par rapport aux autres Comprendre et interroger la morale Le genre et type de texte : récit de vie, roman L'ouvrage Harceler n'est pas jouer est proposé en pack de 5 exemplaires, à tarif préférentiel, pour équiper la classe. + à l'intérieur du livre : 1 QR Code Bookinou pour accéder à la lecture intégrale du livre. Il permet de travailler l'écoute et la compréhension générale. Accessible également sur smartphone et tablette. La collection Histoires à dévorer CM propose : 4 oeuvres intégrales de genres variés : récit de vie, enquête policière, récit historique, récit fantastique ... Pour chaque oeuvre, un dossier pédagogique clé en main : des fiches d'exploitation pour l'enseignant et des fiches d'activités à photocopier pour travailler la compréhension. Un dispositif simple, facile à mettre en place, conçu pour s'adapter à l'hétérogénéité de la classe.

Par Delphine Pessin, Marie Bretin
Chez XXXX

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Auteur

Delphine Pessin, Marie Bretin

Editeur

XXXX

Genre

Primaire

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Histoires à dévorer - CM - Harceler n'est pas jouer - Album x5 - PCF

Delphine Pessin, Marie Bretin

Paru le 08/06/2026

XXXX

32,50 €

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