Jouer, réviser, réussir les EDN -La solution pour revoir rapidement le programme tout au long de l'externat. -Tout le programme de Hépato-Gastro Entérologie aux EDN en 215 cartes. -Des révisions rapides, efficaces et ludiques, sous forme de cartes à découper. -Un format qui se glisse partout : dans sa blouse, son sac, ou sur un coin de bureau. -Pour booster ses révisions seul ou en groupe en s'amusant. -Le seul support qui regroupe hépato-gastro et chirurgie digestive. Ariane Varennes est interne d'anesthésie-réanimation à Paris, anciennement externe à Clermont-Ferrand. Dr Lina Lechani est interne, fondatrice du Kit de survie de l'étudiant en médecine.