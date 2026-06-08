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Hépato-gastro entérologie

Lina Lechani, Ariane Varennes

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Jouer, réviser, réussir les EDN -La solution pour revoir rapidement le programme tout au long de l'externat. -Tout le programme de Hépato-Gastro Entérologie aux EDN en 215 cartes. -Des révisions rapides, efficaces et ludiques, sous forme de cartes à découper. -Un format qui se glisse partout : dans sa blouse, son sac, ou sur un coin de bureau. -Pour booster ses révisions seul ou en groupe en s'amusant. -Le seul support qui regroupe hépato-gastro et chirurgie digestive. Ariane Varennes est interne d'anesthésie-réanimation à Paris, anciennement externe à Clermont-Ferrand. Dr Lina Lechani est interne, fondatrice du Kit de survie de l'étudiant en médecine.

Par Lina Lechani, Ariane Varennes
Chez Med-Line Editions

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Auteur

Lina Lechani, Ariane Varennes

Editeur

Med-Line Editions

Genre

Hépato-gastro-entérologie

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Hépato-gastro entérologie

Lina Lechani, Ariane Varennes

Paru le 08/06/2026

240 pages

Med-Line Editions

24,90 €

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Scannez le code barre 9782846783613
9782846783613
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