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Mynoghra, Annonciateur de l'Apocalypse Tome 5

Navigavi, Fehu Kazuno

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La cérémonie de la cession de Dragontann a tourné au cauchemar ! Après le terrible revers qu'a essuyé Takuto Ira, au cours duquel il a trouvé la mort, le moral est au plus bas pour ses proches conseillers. La situation est, en effet, des plus accablantes : la fidèle Atô, à la suite d'un lavage de cerveau, a été enlevée par la sorcière Elakino, la Sorcière aspirante, et ses deux alliées, et Mynoghra se retrouve vulnérable en l'absence de son souverain légitime. Mais ce qui aurait dû marquer la fin de la nation du Mal n'était en réalité que le début... Contre toute attente, le Roi de la Ruine a survécu à ce sort funeste et ne rêve désormais que d'une chose : pénétrer l'Etat divin de Lénéa, récupérer son précieux bras droit et affronter le mystérieux Maître du jeu. L'heure de la revanche a sonné !

Par Navigavi, Fehu Kazuno
Chez Mahô éditions

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Auteur

Navigavi, Fehu Kazuno

Editeur

Mahô éditions

Genre

Light novel

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Mynoghra, Annonciateur de l'Apocalypse Tome 5

Navigavi, Fehu Kazuno

Paru le 10/07/2026

320 pages

Mahô éditions

15,50 €

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