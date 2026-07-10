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Berserk of Gluttony Tome 7

Ichika Isshiki, Fame

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Qu'il s'agisse du Scorpion du zodiaque, du mange-ville ou de Libra, le chevalier stellaire au dessein mystérieux, la quête de Fate pour retrouver Myne est semé d'embûches ! En effet, alors que notre héros tente d'empêcher l'ouverture de la porte vers les Terres lointaines, il se retrouve confronté aux agissements énigmatiques de son père et en apprend davantage sur ses propres origines. Heureusement, il peut compter sur la présence de ses trois camarades aux caractères bien trempés, Roxy, Memir et Eris, mais aussi de Snow, une jeune fille amnésique qui se révèle être un saint homme-bête ! Alors qu'ils atteignent enfin Hausen, que leur réservent leurs retrouvailles avec Myne ?

Par Ichika Isshiki, Fame
Chez Mahô éditions

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Auteur

Ichika Isshiki, Fame

Editeur

Mahô éditions

Genre

Shonen/garçon

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Berserk of Gluttony Tome 7

Ichika Isshiki, Fame trad. Yukio Reuter

Paru le 10/07/2026

320 pages

Mahô éditions

15,50 €

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