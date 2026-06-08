Folie et perversion

Racamier nous a légué une quantité de concepts précieux concernant des pathologies psychotiques et perverses, considérées sous l'angle individuel, conjugal, familial ou même sociétal. Il n'eut pas le temps de les développer. Certaines notions connurent un grand succès (la perversion narcissique), d'autres restent encore à préciser ou à élaborer (l'antoedipe, l'incestualité, le verrouillage, l'assistance narcissique obligée, l'inanisation, le décervelage et d'autres). Nous avons, pour notre part, aussi quelques créations à notre actif (la tension intersubjective perverse, le délire alterné...). Tous ces mécanismes ne sont compréhensibles qu'en élargissant le champ de l'observation à deux ou plusieurs personnes. C'est à cela que s'attache cet ouvrage, résolument ancré dans la clinique, avec une attention soutenue à certains détails, certains mots, qui pourraient passer inaperçus dans le monde tumultueux et manipulateur de la perversion narcissique, mais qui s'avèrent déterminants pour en comprendre les rouages.