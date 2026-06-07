France et Mitsuki à Hokkaido

Mitsuki, après la perte de son amie, quitte Hokkaido et rencontre France, cheffe de cuisine à Lyon. Ensemble, elles voyagent entre la Provence et Biei, le village natal de Mitsuki. Là, Mitsuki fait découvrir à France les traditions locales et les paysages magnifiques de son île, tandis que France révèle son rêve : ouvrir un restaurant franco-japonais. Soutenue par Mitsuki et son ami Hiro, France crée des recettes mêlant les saveurs de Hokkaido et la cuisine française. Le restaurant, baptisé Yukineko, ouvrira le 14 juillet, jour de la fête nationale, symbolisant un nouveau départ.