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#Roman francophone

France et Mitsuki à Hokkaido

Catherine Meyza

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Mitsuki, après la perte de son amie, quitte Hokkaido et rencontre France, cheffe de cuisine à Lyon. Ensemble, elles voyagent entre la Provence et Biei, le village natal de Mitsuki. Là, Mitsuki fait découvrir à France les traditions locales et les paysages magnifiques de son île, tandis que France révèle son rêve : ouvrir un restaurant franco-japonais. Soutenue par Mitsuki et son ami Hiro, France crée des recettes mêlant les saveurs de Hokkaido et la cuisine française. Le restaurant, baptisé Yukineko, ouvrira le 14 juillet, jour de la fête nationale, symbolisant un nouveau départ.

Par Catherine Meyza
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Catherine Meyza

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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France et Mitsuki à Hokkaido

Catherine Meyza

Paru le 07/06/2026

132 pages

Le Lys Bleu

15,50 €

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