Floraison sauvage

PHOTOGRAPHIES ET DESSINS DE QUELQUES FLEURS DE MONTAGNE CHOISIES TELLES DES COUPS DE COUR Fleuraison sauvage nous invite a` de ? couvrir l'univers botanique d'un peu plus pre`s, intimement, humblement, joyeusement, avec poe ? sie et curiosite ? . Il est aussi question de papillons, d'abeilles, de bourdons, parce que sans eux, il n'y aurait pas de fruit. Tout est lie ? . Les fleurs sont vivantes, libres, complexes, cre ? atives, et nous racontent leurs petites histoires.