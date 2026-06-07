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Floraison sauvage

Frédérique Rich, Pierre Rich

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PHOTOGRAPHIES ET DESSINS DE QUELQUES FLEURS DE MONTAGNE CHOISIES TELLES DES COUPS DE COUR Fleuraison sauvage nous invite a` de ? couvrir l'univers botanique d'un peu plus pre`s, intimement, humblement, joyeusement, avec poe ? sie et curiosite ? . Il est aussi question de papillons, d'abeilles, de bourdons, parce que sans eux, il n'y aurait pas de fruit. Tout est lie ? . Les fleurs sont vivantes, libres, complexes, cre ? atives, et nous racontent leurs petites histoires.

Par Frédérique Rich, Pierre Rich
Chez Rich (Pierre)

|

Auteur

Frédérique Rich, Pierre Rich

Editeur

Rich (Pierre)

Genre

Fleurs sauvages

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Floraison sauvage

Frédérique Rich, Pierre Rich

Paru le 07/06/2026

76 pages

Rich (Pierre)

22,00 €

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Scannez le code barre 9782950044822
9782950044822
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