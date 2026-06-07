Rituels de vocabulaire CM2 Apprentilangue

Le guide pédagogique + ressources : les principes généraux de mise en oeuvre des rituels et les spécificités de chaque thème > Le guide pas à pas des séances avec des conseils spécifiques pour les activités collectives et les ateliers. + Le matériel de jeu à photocopier : 228 cartes , regroupées par thème, permettant de jouer à différents jeux en atelier ou en APC afin de réinvestir les mots appris. + Un espace numérique avec toutes vos ressources au même endroit (avec l'achat du guide) : - 64 diaporamas pour toutes les activités collectives. - Des outils pour la classe (planches de cartes à personnaliser, etc.) Thèmes CM2 : Les livres ; Les cinq sens (1) ; Les cinq sens (2) ; Le collège ; L'informatique ; Le numérique ; Les inventions ; Le cinéma ; La mythologie