Tandem - Maths CE2 - Guide pédagogique + Diaporamas - Programme 2025

Le guide pédagogique bi-média Tandem CE2 conforme au programme 2025 ! > Un guide pédagogique sous forme de fiches détachables pour mettre en oeuvre la méthode. - Le descriptif des séances pour le calcul mental et les missions d'apprentissage. - Une proposition d'organisation clair, jour par jour. + Un espace numérique repensé, donnant un accès immédiat et organisé à toutes les ressources à vidéoprojeter ou imprimer (avec l'achat du guide papier) : - Les diaporamas et tout le matériel - Les leçons et les évaluations modifiables, " Mon carnet de calcul mental et de fluence " à photocopier - Les vidéos des savoir-faire - L'accès direct au fichier élève + cahier de géométrie à vidéoprojeter -> NOUVEAU : Deux manières d'accéder aux ressources pour s'adapter aux besoins de tous les enseignants : Une entrée par domaine Et une progression par période, avec un emploi du temps au jour le jour, pour fluidifier l'animation de classe