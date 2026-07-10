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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Tandem - Maths CE1 - Guide pédagogique + Diaporamas - Programme 2025

Stéphanie Collomb, Carole Cortay, Cécile Guénard

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Le guide pédagogique bi-média Tandem CE1 conforme au programme 2025 ! > Un guide pédagogique sous forme de fiches détachables pour mettre en oeuvre la méthode. - Le descriptif des séances pour le calcul mental et les missions d'apprentissage. - Une proposition d'organisation jour par jour. + Un espace numérique repensé , donnant un accès immédiat et organisé à toutes les ressources à vidéoprojeter ou imprimer (avec l'achat du guide papier) : - Les diaporamas et tout le matériel - Les leçons et les évaluations modifiables, " Mon carnet de calcul mental et de fluence " à photocopier - Les vidéos des savoir-faire - L'accès direct au fichier élève + cahier de géométrie à vidéoprojeter -> NOUVEAU : Deux manières d'accéder aux ressources pour s'adapter aux besoins de tous les enseignants : Une entrée par domaine Et une progression par période, avec un emploi du temps au jour le jour, pour fluidifier l'animation de classe

Par Stéphanie Collomb, Carole Cortay, Cécile Guénard
Chez Nathan

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Auteur

Stéphanie Collomb, Carole Cortay, Cécile Guénard

Editeur

Nathan

Genre

Primaire

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Tandem - Maths CE1 - Guide pédagogique + Diaporamas - Programme 2025

Stéphanie Collomb, Carole Cortay, Cécile Guénard

Paru le 24/08/2026

256 pages

Nathan

55,00 €

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