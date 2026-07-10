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#Essais

Wabi Sabi

Tomas Navarro

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Un accompagnement libérateur sur l'acceptation de ses imperfections. Le Wabi Sabi est un courant japonais. Il désigne une attitude essentielle à adopter dans la vie : établir nos priorités, faire face aux pressions internes et externes et concentrer notre énergie sur ce qui peut réellement être transformé. Pourquoi ne pas renoncer à la quête incessante et illusoire de la perfection, du bonheur et de la réussite pour cultiver la beauté de l'imperfection, l'impermanence et l'authenticité ? Le Wabi Sabi nous apprend à nous accepter avec bienveillance et à apprécier la beauté des choses ordinaires. Tomás Navarro est un psychologue espagnol. Il a toujours souhaité sortir la psychologie de l'exercice en cabinet et il lui arrive de traiter ses patients en marchant ou en pédalant. Kintsukuroi. L'Art de guérir les blessures émotionnelles est disponible chez Points.

Par Tomas Navarro
Chez Points

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Auteur

Tomas Navarro

Editeur

Points

Genre

Lâcher prise

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Wabi Sabi

Tomas Navarro trad. Marianne Coulin

Paru le 10/07/2026

480 pages

Points

10,20 €

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Scannez le code barre 9791041429530
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