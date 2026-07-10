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#Roman francophone

Les Poissons me regardent

Jean-Paul Dubois

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"C'est bien là le signe distinctif de cet écrivain, un style qui capte l'attention, l'intercepte, la fixe. Le charme, quoi". Le Monde Rien ne va plus pour Emmanuel Zimmerman. Son métier de journaliste sportif l'ennuie à mourir, sa petite amie vient de le quitter : la vie semble décidément "aussi vide qu'une plage en hiver" . Pour couronner le tout, un forcené vient frapper violemment à sa porte en menaçant de lui refaire le portrait. Et si cet inconnu allait changer sa vie ? Né en 1950 à Toulouse, où il réside, Jean-Paul Dubois est l'auteur de nombreux ouvrages disponibles chez Points. Il a obtenu le prix France Télévisions 1996 pour Kennedy et moi, le prix Femina et le Prix du roman Fnac 2004 pour Une vie française et le prix Goncourt 2019 pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon.

Par Jean-Paul Dubois
Chez Points

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Auteur

Jean-Paul Dubois

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Les Poissons me regardent

Jean-Paul Dubois

Paru le 10/07/2026

192 pages

Points

7,55 €

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Scannez le code barre 9791041428595
9791041428595
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