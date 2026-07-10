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Petit Mignon - Jujin Omegaverse

Hana Hasumi

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- Poursuivez l'aventure Remnant - Jujin Omegaverse avec le quotidien de ces adorables bambins ! - Famille / Jumeaux / Mignonnerie / Omégaverse Shia et Hugo sont les deux adorables jumeaux de Dahto et Judas. Ces deux garnements sont adorés de leur mère Dahto, sévère mais tendre, et de leur père Judas, fort et toujours plein d'amour pour sa famille ! Ils passent leurs journées animées en compagnie de Baron, leur gardien toujours prêt à les gronder, et de leur ami Theo, un peu timide.

Par Hana Hasumi
Chez Taifu Comics

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Auteur

Hana Hasumi

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Petit Mignon - Jujin Omegaverse

Hana Hasumi

Paru le 28/08/2026

164 pages

Taifu Comics

9,35 €

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Scannez le code barre 9782375066324
9782375066324
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