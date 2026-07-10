Petit Mignon - Jujin Omegaverse

- Poursuivez l'aventure Remnant - Jujin Omegaverse avec le quotidien de ces adorables bambins ! - Famille / Jumeaux / Mignonnerie / Omégaverse Shia et Hugo sont les deux adorables jumeaux de Dahto et Judas. Ces deux garnements sont adorés de leur mère Dahto, sévère mais tendre, et de leur père Judas, fort et toujours plein d'amour pour sa famille ! Ils passent leurs journées animées en compagnie de Baron, leur gardien toujours prêt à les gronder, et de leur ami Theo, un peu timide.