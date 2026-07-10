D'habiles artistes ont su saisir autrefois tout le caractère de notre pays. Le centre d'interprétation Gauguin l'atelier du Pouldu les révèle et par le truchement de leurs oeuvres, nous apprend à distinguer et à chérir les témoins du passé : les pierres plates d'un lavoir, les sillons creusés dans la roche par le passage de milliers de charrettes ou encore les falaises usées par la dure remontée du goémon. Nous protégerons mieux les paysages qui nous émeuvent. Désormais, ce livre offre aux visiteurs la possibilité de revivre leur visite et permet également à tous les lecteurs et lectrices qui ne connaissent pas encore Le Pouldu de saisir l'importance de ce petit bout de territoire dans l'histoire de l'art. Avant de venir, bien sûr, goûter à leur tour à la magie du dialogue entre les paysages de Clohars-Carnoët et les chefs-d'oeuvre d'artistes précurseurs.