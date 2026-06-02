A la trentaine, tout peut basculer sans prévenir. Les certitudes vacillent, les engagements se dessinent et les liens amicaux se transforment. Dans un appartement parisien, Charlotte provoque la rencontre entre son cousin Simon, chercheur réservé, et Lucile, musicienne en partance pour Rome. Ce qui aurait pu n'être qu'un simple rapprochement devient une passion intense, bientôt fragilisée par la distance et les convictions de chacun. Entre la Ville Lumière et la Ville éternelle, " Arrangements Contraires " explore avec finesse les désaccords du coeur et de l'esprit. Autour de Charlotte, quatre destins s'entrecroisent dans un monde en mutation où tout devient politique, y compris l'intime. Bruno Benichou est un auteur dramatique contemporain. Il explore les relations humaines dans une écriture vive, mêlant humour, tension affective et réflexion sur les liens familiaux et amoureux. "Arrangements Contraires" est la première publiée des cinq pièces qu'il a signées.