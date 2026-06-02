Ma plume comme piolet d’alpinisme

Ce livre est une invitation à contempler. A lire au fil d'un sentier ou près du feu, ces textes courts accompagnent la marche autant que la rêverie. A travers la montagne, Bruno explore ce qui nous traverse tous : l'émerveillement, le dépassement de soi, le doute, l'amour, la prise de risque et la sagesse née de l'expérience. La montagne y devient un miroir de la vie, exigeante et belle, parfois rude mais toujours sincère. Bruno Charbonnel est un alpiniste passionné et encadrant au sein de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Sa plume est son second piolet. Il écrit comme il chemine, avec attention et humilité. Sa poésie et ses aphorismes sont déjà célèbres, avec une communauté de plus de 20 000 fans et des millions de vues.