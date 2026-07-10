Le Sang des Déchus

Andromeda, bâtarde nymphe et guérisseuse, n'avait pas prévu de tout quitter pour rejoindre les cruelles et mortelles sélections de la Faction Arcane, une organisation paramilitaire dédiée à la résolution des déboires magiques de ce monde. Au coeur des épreuves, les guérisseuses sont essentielles : indispensables pour soigner les combattants, tuez-les, et l'unité est immédiatement dissoute. Andromeda devient donc une cible de choix mais surtout, elle se rend très vite compte que son unité est composée d'hommes qui cachent bien des secretsâ¦ Entre des métamorphes grincheux, un upyr mystérieux, un sorcier à l'identité douteuse et des faes plus qu'énigmatiques, Andromeda doit tout faire pour survivreâ¦ et empêcher ses compagnons de s'entretuer.