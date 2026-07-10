Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Le Sang des Déchus

Gio Palomero

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Andromeda, bâtarde nymphe et guérisseuse, n'avait pas prévu de tout quitter pour rejoindre les cruelles et mortelles sélections de la Faction Arcane, une organisation paramilitaire dédiée à la résolution des déboires magiques de ce monde. Au coeur des épreuves, les guérisseuses sont essentielles : indispensables pour soigner les combattants, tuez-les, et l'unité est immédiatement dissoute. Andromeda devient donc une cible de choix mais surtout, elle se rend très vite compte que son unité est composée d'hommes qui cachent bien des secretsâ¦ Entre des métamorphes grincheux, un upyr mystérieux, un sorcier à l'identité douteuse et des faes plus qu'énigmatiques, Andromeda doit tout faire pour survivreâ¦ et empêcher ses compagnons de s'entretuer.

Par Gio Palomero
Chez Alecto éditions

|

Auteur

Gio Palomero

Editeur

Alecto éditions

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Sang des Déchus par Gio Palomero

Commenter ce livre

 

Le Sang des Déchus

Gio Palomero

Paru le 10/07/2026

1060 pages

Alecto éditions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791098333101
9791098333101
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Porto : Dua Lipa constitue une bibliothèque d'ouvrages censurés Hauts-de-France : La Librairie Dunkerque en liquidation judiciaire Quand la profession tire la langue, une librairie savoyarde double sa surface et son ambition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.