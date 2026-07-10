"- Sens-tu Mon phalle Aigu ? - Quel mâle ! . ". . Clandestins pendant un demi siècle, Les onze mille verges et Les exploits d'un jeune Don Juan comptent parmi les oeuvres plus sensuelles et libertines d'Apollinaire. S'y ajoutent ces Poésies libres, pour la plupart publiées anonymement ou sous pseudonyme, et qui procureront un plaisir non moins intense aux amateurs de littérature, de poésie érotique... et d'humour. Guillaume Apollinaire est né le 26 août 1880 à Rome et mort à Paris le 9 novembre 1918. Poète et théoricien de l'Esprit nouveau, proche des artistes cubistes, il est le précurseur du surréalisme. Outre son recueil le plus célèbre, Alcools (1913), il est l'auteur de plusieurs livres de poésie (dont Calligrammes et Poèmes à Lou), de contes, de récits érotiques et de critiques d'art. Préface et notes de Michel Decaudin