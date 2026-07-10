Il est Maskemane ! Il a plusieurs visages mais jamais il ne dévoile sa véritable identité. Son destin est d'être traqué et de souffrir... Il doit échapper à tous ceux qui en veulent à son bien le plus précieux, trois masques aux pouvoirs dantesques : un pour fuir, un pour se battre et le dernier pour les situations sans espoir. Une bande de mercenaires peu scrupuleux, un couple de Vampyres déterminé et un roi des Roublards très envieux... Voilà qui fait beaucoup d'ennemis à affronter ! Qui sait vraiment de quoi ce Zobal est capable ?