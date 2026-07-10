La Flow Vélo®, longue de 400 km, relie Sarlat-la-Canéda (tronçon récent), en Dordogne, à l'île d'Aix, en Charente-Maritime Une incursion vous est proposée dans le Parc Naturel Régional du Périgord Limousin, avant de rejoindre Angoulême, puis au fil de l'eau, Cognac, Saintes, Rochefort, avant d'embarquer pour l'île d'Aix ; Ce véloguide offre : - Un circuit en 12 étapes (de 18 à 59 km) et 5 escapades (de 20 à 40 km). - Des cartes détaillées pour chaque parcours pour une meilleure itinérance - Des informations pratiques Un programme complet pour " Inspirer, respirer, pédaler. . ". mais aussi découvrir au fil de la route ! Couverture : photo provisoire