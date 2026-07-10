The Cutest is Amamiya

Kôki Harema est en apparence un lycéen tout à fait normal. On pourrait même dire que pour les filles de sa classe, il est carrément transparent ! Pourtant, derrière cette écrasante banalité se cache la top-modèle la plus populaire du moment : Hikari. Persuadé qu'aucune fille ne lui arrive à la cheville lorsqu'il se travestit, il est incapable de s'intéresser à la gent féminine, ce qui a tendance à le déprimer un peu. Mais un jour, alors qu'il tente de venir en aide à l'une de ses camarades, il rencontre chez la très timide Amamiya le potentiel pour le détrôner. Il décide donc de la prendre sous son aile et découvre à ses côtés un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti jusqu'alors... La jeune fille parviendra-t-elle à faire chavirer son coeur tout autant que sa couronne ?