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The Cutest is Amamiya

Hada Amino, Rein Kuwashima, Aminohada

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Kôki Harema est en apparence un lycéen tout à fait normal. On pourrait même dire que pour les filles de sa classe, il est carrément transparent ! Pourtant, derrière cette écrasante banalité se cache la top-modèle la plus populaire du moment : Hikari. Persuadé qu'aucune fille ne lui arrive à la cheville lorsqu'il se travestit, il est incapable de s'intéresser à la gent féminine, ce qui a tendance à le déprimer un peu. Mais un jour, alors qu'il tente de venir en aide à l'une de ses camarades, il rencontre chez la très timide Amamiya le potentiel pour le détrôner. Il décide donc de la prendre sous son aile et découvre à ses côtés un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti jusqu'alors... La jeune fille parviendra-t-elle à faire chavirer son coeur tout autant que sa couronne ?

Par Hada Amino, Rein Kuwashima, Aminohada
Chez Mahô éditions

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Auteur

Hada Amino, Rein Kuwashima, Aminohada

Editeur

Mahô éditions

Genre

Light novel

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The Cutest is Amamiya

Hada Amino, Rein Kuwashima, Aminohada

Paru le 10/07/2026

320 pages

Mahô éditions

15,50 €

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Scannez le code barre 9782487850248
9782487850248
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