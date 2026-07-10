Dans un autre monde avec mon Smartphone Tome 2

En récompense pour avoir aidé le roi de Belfast, Toya reçoit une maison dans la capitale royale, et avec les fiançailles avec Yumina, il a l'impression que les obstacles autour de lui disparaissent peu à peu. Reconnu pour ses compétences et sa personnalité, il est ensuite choisi comme envoyé spécial pour le royaume des bêtes, Mismède. Bien qu'on lui ait confié le rôle important d'ambassadeur, il continue comme toujours à aider les gens, à fabriquer des objets et à voyager tranquillement vers Mismède.