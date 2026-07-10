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Dans un autre monde avec mon Smartphone Tome 2

Fuyuhara Patora

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En récompense pour avoir aidé le roi de Belfast, Toya reçoit une maison dans la capitale royale, et avec les fiançailles avec Yumina, il a l'impression que les obstacles autour de lui disparaissent peu à peu. Reconnu pour ses compétences et sa personnalité, il est ensuite choisi comme envoyé spécial pour le royaume des bêtes, Mismède. Bien qu'on lui ait confié le rôle important d'ambassadeur, il continue comme toujours à aider les gens, à fabriquer des objets et à voyager tranquillement vers Mismède.

Par Fuyuhara Patora
Chez Tobikawa Bunko

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Auteur

Fuyuhara Patora

Editeur

Tobikawa Bunko

Genre

Mondes fantastiques

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Dans un autre monde avec mon Smartphone Tome 2

Fuyuhara Patora

Paru le 10/09/2026

223 pages

Tobikawa Bunko

10,99 €

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Scannez le code barre 9782385670504
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