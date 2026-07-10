Paper-Bag is in Love

- Une comédie romantique originale et extrêmement mignonne ! - Sortie simultanée de l'histoire complète en 2 volumes ! - Adorable / Surprenant / Drôle / Mignon Est-ce un harceleur ? Un pervers ? Ni l'un ni l'autre, juste un étudiant aussi timide qu'amoureux. Si timide qu'il n'ose approcher sa belle sans un sac en papier sur la tête... Mais c'est sans doute grâce à ce sachet qu'il aura la force de se déclarer à elle !! Toutefois, que répondre à un prétendant dont on n'a jamais vu le visage.