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Paper-Bag is in Love

Riko Amaebi

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- Une comédie romantique originale et extrêmement mignonne ! - Sortie simultanée de l'histoire complète en 2 volumes ! - Adorable / Surprenant / Drôle / Mignon Est-ce un harceleur ? Un pervers ? Ni l'un ni l'autre, juste un étudiant aussi timide qu'amoureux. Si timide qu'il n'ose approcher sa belle sans un sac en papier sur la tête... Mais c'est sans doute grâce à ce sachet qu'il aura la force de se déclarer à elle !! Toutefois, que répondre à un prétendant dont on n'a jamais vu le visage.

Par Riko Amaebi
Chez Ototo

|

Auteur

Riko Amaebi

Editeur

Ototo

Genre

Josei/femme

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Paper-Bag is in Love

Riko Amaebi

Paru le 10/07/2026

164 pages

Ototo

8,35 €

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