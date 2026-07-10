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Bungô Stray Dogs Tome 27

Kafka Asagiri, Harukawa 35

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- Chaque personnage redonne vie à des écrivains célèbres (Agatha Christie, Edgar Allan Poe) qui ont troqué leur plume contre des capacités surnaturelles ! - Un thriller d'action aux nombreuses références historiques ! - Un savant cocktail entre action, surnaturel et humour ! - Un trait époustouflant de beauté et des personnages au charisme fou ! L'agence des Détectives armés est une organisation spéciale regroupant des enquêteurs dotés de capacités surnaturelles. Ils n'interviennent que sur les affaires que la police ne parvient pas à résoudre. Durant leurs investigations, ils se retrouvent souvent confrontés à la Mafia portuaire, qui réunit, elle aussi, des membres extraordinaires. Alors qu'un puissant groupe américain menace de détruire la ville, c'est précisément à leur pire ennemi qu'ils envisagent de faire appel. .

Par Kafka Asagiri, Harukawa 35
Chez Ototo

|

Auteur

Kafka Asagiri, Harukawa 35

Editeur

Ototo

Genre

Seinen/Homme

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Bungô Stray Dogs Tome 27

Kafka Asagiri, Harukawa 35 trad. Nicolas Pujol

Paru le 10/07/2026

180 pages

Ototo

8,35 €

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