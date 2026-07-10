Lullaby of the Dawn Tome 6

Isolé du reste de la population de son île, un homme se bat nuit après nuit contre des vagues incessantes de monstres marins qui viennent inlassablement à l'assaut de son rivage. Il répond au nom d'Elva, et c'est un chaman, un être dont la courte vie est dédiée à cette tâche ingrate, et dont on dit qu'il est maudit. Mais sa rencontre avec le jeune Arnór amène un changement en lui : ses membres noircis par la pollution magique de la mer semblent reprendre peu à peu leur état originel, allongeant avec eux son espérance de vie. Mais rien ne saurait être aussi facile, et alors que leur relation se développe, de nouveaux problèmes s'annoncent déjà... - A la fois une romance BL charmante et une histoire fantastique aussi fraîche qu'intéressante, Lullaby of the Dawn est un titre qui s'impose déjà au Japon comme une série montante prometteuse entre toutes. - Un manga récompensé dans la catégorie reine des prix Chil-Chil de 2022, le grand prix du manga boys' love de référence !