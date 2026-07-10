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#Roman francophone

Prends soin de moi

Jean-Paul Dubois

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"Une prose unique, archipersonnelle". Le Figaro Paul Osterman l'a décidé. A quarante-trois ans, il est temps de passer aux choses sérieuses : arrêter de travailler et se consacrer à quelques occupations gratifiantes telles que la névrose, la dépression, la dépréciation de soi-même ou la migraine ophtalmique. Pétillant et corrosif, Prends soin de moi raconte avec un sens de la dérision irrésistible les petits et grands malheurs d'un anti-héros moderne. Né en 1950 à Toulouse, où il réside, Jean-Paul Dubois est l'auteur de nombreux ouvrages disponibles chez Points. Il a obtenu le prix France Télévisions 1996 pour Kennedy et moi, le prix Femina et le Prix du roman Fnac 2004 pour Une vie française et le prix Goncourt 2019 pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon.

Par Jean-Paul Dubois
Chez Points

|

Auteur

Jean-Paul Dubois

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Prends soin de moi

Jean-Paul Dubois

Paru le 10/07/2026

224 pages

Points

7,90 €

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Scannez le code barre 9791041428601
9791041428601
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