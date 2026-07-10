The Cutest is Amamiya

Il n'existe personne de plus mignon sur Terre que Hikari - et c'est elle-même qui le dit ! Ses fans seraient pourtant horrifiés d'apprendre que derrière ce mannequin à la carrière internationale se cache un lycéen des plus ordinaires... Mais c'est bel et bien la vie de Kôki Harema : entre l'éclat des flashs et la grisaille du quotidien, il sait comment mener sa barque ! Néanmoins, tout bascule le jour où il remarque sa timide et discrète camarade de classe, Amamiya. Décelant son potentiel, Kôki n'a plus qu'une idée en tête : révéler au monde entier sa mignonnerie et, qui sait, faire d'elle la nouvelle Hikari !