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#Manga

The Cutest is Amamiya

Hada Amino, Tokiwa, Aminohada

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Il n'existe personne de plus mignon sur Terre que Hikari - et c'est elle-même qui le dit ! Ses fans seraient pourtant horrifiés d'apprendre que derrière ce mannequin à la carrière internationale se cache un lycéen des plus ordinaires... Mais c'est bel et bien la vie de Kôki Harema : entre l'éclat des flashs et la grisaille du quotidien, il sait comment mener sa barque ! Néanmoins, tout bascule le jour où il remarque sa timide et discrète camarade de classe, Amamiya. Décelant son potentiel, Kôki n'a plus qu'une idée en tête : révéler au monde entier sa mignonnerie et, qui sait, faire d'elle la nouvelle Hikari !

Par Hada Amino, Tokiwa, Aminohada
Chez Mahô éditions

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Auteur

Hada Amino, Tokiwa, Aminohada

Editeur

Mahô éditions

Genre

Shojo/fille

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The Cutest is Amamiya

Hada Amino, Tokiwa, Aminohada

Paru le 10/07/2026

160 pages

Mahô éditions

8,00 €

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Scannez le code barre 9782487850231
9782487850231
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