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La Suprématie ou l'Extinction

Antoine Papazian

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Les Oracles ont enterré tout espoir de paix. La Nation humaine et l'Empire Aran'val basculent dans une guerre totale, attisée par la peur, la foi... et le mensonge. Partout, les lignes se brisent. Les alliances vacillent. Les survivants s'accrochent à ce qui leur reste d'humanité. Certains choisissent de lutter. D'autres de fuir. D'autres encore... de se venger. Mais une chose est désormais certaine : l'Ouroboros est survenu. Le cycle touche à son terme. Plongez dans l'ultime volet de cette trilogie épique, où les destins se brisent et se scellent.

Par Antoine Papazian
Chez Beta Publisher

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Auteur

Antoine Papazian

Editeur

Beta Publisher

Genre

Fantasy

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La Suprématie ou l'Extinction

Antoine Papazian

Paru le 10/07/2026

396 pages

Beta Publisher

22,00 €

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Scannez le code barre 9782383921264
9782383921264
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