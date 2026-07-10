La Suprématie ou l'Extinction

Les Oracles ont enterré tout espoir de paix. La Nation humaine et l'Empire Aran'val basculent dans une guerre totale, attisée par la peur, la foi... et le mensonge. Partout, les lignes se brisent. Les alliances vacillent. Les survivants s'accrochent à ce qui leur reste d'humanité. Certains choisissent de lutter. D'autres de fuir. D'autres encore... de se venger. Mais une chose est désormais certaine : l'Ouroboros est survenu. Le cycle touche à son terme. Plongez dans l'ultime volet de cette trilogie épique, où les destins se brisent et se scellent.