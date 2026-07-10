Mafia Dating Sim

La nouvelle série par la scénariste de "7th Time Loop - The Villainess Enjoys a Carefree Life" ! Petite-fille d'un chef yakuza, elle souhaitait simplement être appréciée et vivre une vie paisible loin de la crainte engendrée par sa famille. Mais un jour, en voulant protéger son grand-père de l'attaque d'un assassin, elle vient à perdre la vie... C'est alors qu'elle se réincarne en Francesca Calvino, l'héroïne d'un otome game, ce même jeu de séduction auquel elle jouait dans sa précédente vie pour se détendre. Manque de chance, dans cet univers fantastique et dangereux, Francesca y est l'héritière d'une des cinq grandes familles de la mafia qui servent le roi dans l'ombre. Ayant déjà une idée des scénarios possibles, elle va tout faire pour déjouer ce qui l'attend et, malgré sa situation, pouvoir enfin vivre cette vie tranquille, entourée d'amis. La première étape consistera à rompre ses fiançailles avec le célèbre Leonardo Aldini, le jeune chef de la famille Aldini, principal ennemi et cerveau du jeu. Le scénario veut qu'elle se fasse enlever par ce dernier. Elle parvient à déjouer cet événement. Cependant, son affrontement avec Leonardo suscite encore plus l'intérêt de ce dernier, qui souhaite toujours l'épouser et ne semble pas vouloir la laisser tranquille... Comment Francesca va-t-elle pouvoir s'en sortir et vivre enfin la vie dont elle rêvait, dans cet univers où la mafia n'a plus uniquement que des armes pour se battre, mais également de puissantes capacités magiques ? Comment pourra-t-elle se libérer des griffes de son puissant et terrifiant fiancé Leonardo ?