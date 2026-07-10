Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Mafia Dating Sim

Touko Amekawa, Sora Gouto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La nouvelle série par la scénariste de "7th Time Loop - The Villainess Enjoys a Carefree Life" ! Petite-fille d'un chef yakuza, elle souhaitait simplement être appréciée et vivre une vie paisible loin de la crainte engendrée par sa famille. Mais un jour, en voulant protéger son grand-père de l'attaque d'un assassin, elle vient à perdre la vie... C'est alors qu'elle se réincarne en Francesca Calvino, l'héroïne d'un otome game, ce même jeu de séduction auquel elle jouait dans sa précédente vie pour se détendre. Manque de chance, dans cet univers fantastique et dangereux, Francesca y est l'héritière d'une des cinq grandes familles de la mafia qui servent le roi dans l'ombre. Ayant déjà une idée des scénarios possibles, elle va tout faire pour déjouer ce qui l'attend et, malgré sa situation, pouvoir enfin vivre cette vie tranquille, entourée d'amis. La première étape consistera à rompre ses fiançailles avec le célèbre Leonardo Aldini, le jeune chef de la famille Aldini, principal ennemi et cerveau du jeu. Le scénario veut qu'elle se fasse enlever par ce dernier. Elle parvient à déjouer cet événement. Cependant, son affrontement avec Leonardo suscite encore plus l'intérêt de ce dernier, qui souhaite toujours l'épouser et ne semble pas vouloir la laisser tranquille... Comment Francesca va-t-elle pouvoir s'en sortir et vivre enfin la vie dont elle rêvait, dans cet univers où la mafia n'a plus uniquement que des armes pour se battre, mais également de puissantes capacités magiques ? Comment pourra-t-elle se libérer des griffes de son puissant et terrifiant fiancé Leonardo ?

Par Touko Amekawa, Sora Gouto
Chez Naban Editions

|

Auteur

Touko Amekawa, Sora Gouto

Editeur

Naban Editions

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mafia Dating Sim par Touko Amekawa, Sora Gouto

Commenter ce livre

 

Mafia Dating Sim

Touko Amekawa, Sora Gouto

Paru le 10/07/2026

192 pages

Naban Editions

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380601916
9782380601916
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Porto : Dua Lipa constitue une bibliothèque d'ouvrages censurés Hauts-de-France : La Librairie Dunkerque en liquidation judiciaire Quand la profession tire la langue, une librairie savoyarde double sa surface et son ambition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.