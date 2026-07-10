Bungo Stray Dogs

- Le premier recueil d'illustrations en couleurs de Haruka 35, dessinateur de Bungô Stray Dogs, est enfin disponible ! - Format : 148 x 210cm Des premières ébauches inédites aux dernières couvertures, ce recueil rassemble toutes les illustrations en couleurs réalisées par Harukawa 35 pour la série Bungô Stray Dogs ! Chaque illustration est accompagnée d'un commentaire de l'auteur lui-même. Un ouvrage indispensable pour tous les fans. La couverture est une illustration originale de Harukawa 35