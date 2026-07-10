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Bungo Stray Dogs

Harukawa35

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- Le premier recueil d'illustrations en couleurs de Haruka 35, dessinateur de Bungô Stray Dogs, est enfin disponible ! - Format : 148 x 210cm Des premières ébauches inédites aux dernières couvertures, ce recueil rassemble toutes les illustrations en couleurs réalisées par Harukawa 35 pour la série Bungô Stray Dogs ! Chaque illustration est accompagnée d'un commentaire de l'auteur lui-même. Un ouvrage indispensable pour tous les fans. La couverture est une illustration originale de Harukawa 35

Par Harukawa35
Chez Ototo

|

Auteur

Harukawa35

Editeur

Ototo

Genre

Seinen/Homme

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Bungo Stray Dogs

Harukawa35

Paru le 30/10/2026

128 pages

Ototo

13,90 €

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Scannez le code barre 9782377178018
9782377178018
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