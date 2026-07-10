"Par sa vie tumultueuse, ses incroyables exploits aéronautiques et sa disparition mystérieuse, Amelia Earhart fut à coup sûr l'aviatrice la plus adulée des Années folles. Bernard Marck la fait revivre ici comme si elle se présentait à nouveau devant nous dans toute sa jeunesse". Patrice Franceschi Juillet 1937. L'aviatrice américaine Amelia Earhart disparaît dans des circonstances mystérieuses au coeur du Pacifique, lors de l'ultime étape de son tour du monde. Simple accident ? Mission d'espionnage qui aurait mal tourné ? Un secret d'Etat dont Bernard Marck nous livre ici la clé. Mais cette histoire est avant tout celle d'une femme qui chercha toujours à repousser les limites pour éprouver le vertige de la liberté. Son parcours, brillamment relaté dans cette fresque biographique, insuffla aux unes le désir de conquérir le ciel, à d'autres l'énergie de briser les carcans. Bernard Marck est journaliste et historien, spécialiste de l'aviation. Il a publié plusieurs livres sur ce sujet.