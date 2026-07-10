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Orfèvrerie française

Anne Forray-Carlier, Catherine Goujon

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Cet ouvrage accompagne l'entrée au musée du Louvre d'un ensemble exceptionnel de cent pièces d'orfèvrerie française issues de la collection de Michel Lacoste. Par son ampleur et sa diversité, cette donation donnera lieu à une exposition éponyme, qui aura lieu au musée à partir du 25 juin 2026. Du XVIe au XXe siècle, de Pierre Mangot à Jean Puiforcat, cette sélection met en lumière l'évolution des formes, des usages et des goûts, avec une prédominance des XVIIe et XVIIIe siècles. Aux côtés des grands maîtres parisiens, tels Antoine Béguin, Daniel Cain ou encore Théodore Chastelain, l'ouvrage accorde une place essentielle aux productions provinciales, offrant une vision complète de l'orfèvrerie en France. Pièces de table, objets de toilette, luminaires : les typologies et styles présentés dessinent des pratiques sociales à travers les époques. Richement illustré, cet ouvrage offre un regard construit sur le collectionnisme et constitue une référence dans les arts décoratifs

Par Anne Forray-Carlier, Catherine Goujon
Chez Faton

|

Auteur

Anne Forray-Carlier, Catherine Goujon

Editeur

Faton

Genre

Argenterie, orfèvrerie, étain

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Orfèvrerie française

Anne Forray-Carlier, Catherine Goujon

Paru le 10/07/2026

248 pages

Faton

39,00 €

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Scannez le code barre 9782878444308
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