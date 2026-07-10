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Crows Tome 7

Hiroshi Takahashi, Takahashi Hiroshi

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Le lycée pour garçons Suzuran est un lieu où s'affrontent différentes factions de voyous pour obtenir la place de chef absolu de Suzuran. Actuellement, une bonne partie des élèves sont soumis au puissant Bandô, un élève de terminale. Seul le trio d'Ebizuka lui tient encore tête de façon ostensible. Aux yeux de Bandô aussi, ces gars-là sont les derniers remparts à abattre avant qu'il n'impose sa domination sur Suzuran. Pourtant, l'arrivée d'un nouvel élève, Harumichi Bôya qui fait preuve d'une force au combat redoutable, pourrait bien changer les choses...

Par Hiroshi Takahashi, Takahashi Hiroshi
Chez Dargaud

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Auteur

Hiroshi Takahashi, Takahashi Hiroshi

Editeur

Dargaud

Genre

Seinen/Homme

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Crows Tome 7

Hiroshi Takahashi, Takahashi Hiroshi

Paru le 10/07/2026

234 pages

Dargaud

8,10 €

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